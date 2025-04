L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Dopo più di un anno dalla prima trattativa del gennaio 2024, Napoli e Shakhtar Donetsk hanno ripreso seriamente i colloqui riguardanti Georgiy Sudakov. Il giovane talento della nazionale ucraina, centrocampista offensivo di 22 anni, è seguito da molti club. In Italia, anche la Juventus sta monitorando la situazione, mentre in Premier League, i media ucraini lo associano al Brentford. La richiesta è di 40 milioni di euro: il Napoli la considera troppo alta, ma i contatti tra i due club sono concreti. Sudakov potrebbe quindi essere uno dei primi acquisti del club partenopeo per l’estate.