L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il percorso del Napoli in questa stagione. Attualmente, il Napoli è salito in cima alla classifica, approfittando della sconfitta dell’Inter contro il Bologna. La formazione guidata da Conte si sta rivelando molto solida. Mancano cinque giornate alla conclusione del campionato di Serie A, e ci può essere un finale avvincente. Secondo il quotidiano, la forza del Napoli non si limita solo al carattere straordinario e alla capacità di superare le difficoltà, mantenendo alta la guardia da oltre tre mesi. Un punto di forza cruciale è sempre stata l’organizzazione difensiva. Dopo 33 giornate, la squadra sfoggia con orgoglio sia la miglior difesa della Serie A. Ed è poi anche la numero uno tra i cinque principali campionati europei con soli 25 gol subiti. La chiave del successo finora si è basata sull’equilibrio. La solidità in fase di non possesso e la capacità di mantenere inviolata la porta, registrando quindici partite senza subire reti, hanno compensato un attacco non esplosivo come dimostrano i 52 gol realizzati. Sono venti meno delle reti messe a segno dall’Inter, che vanta il miglior attacco ma solo la quarta difesa, con 32 gol incassati come Roma e Fiorentina. Quindi, anche i numeri riflettono questo testa a testa e l’incertezza sulla vincitrice dello scudetto a cinque giornate dalla fine.