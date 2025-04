TMW – ” Orsolini decisivo per la corsa Scudetto, e il Napoli pensa a lui per la prossima stagione “

Un gol sensazionale, clamoroso e fondamentale sia per il Bologna, ancora in corsa per un piazzamento in Champions League, sia per il Napoli che sogna di ricucire il tricolore sul petto. Riccardo Orsolini ha forse cambiato le sorti di questo campionato, a parlarne è Tuttomercatoweb sul suo sito, eccone un estratto:

” La sforbiciata che ha deciso la sfida contro l’Inter in pieno stile Figurine Panini ha definitivamente consacrato la miglior stagione di Riccardo Orsolini. Non che il suo approdo in doppia cifra fosse una sorpresa, c’era già riuscito negli ultimi due campionati, ma l’arrivo di Vincenzo Italiano ha fatto fare lo step definitivo a un calciatore che oggi solo in campionato è a quota 12 reti. Tra i calciatori italiani, hanno segnato di più Mateo Retegui e Moise Kean. “

” Orsolini è calciatore unico. A 28 anni non ha perso la gioia nell’accarezzare il pallone e l’entusiasmo per la giocata, scende il campo col volto sorridente di un ragazzino al campetto: perla rara in uno sport che a questi livelli sembra aver perso le sue radici. Sempre più artefatto. Orsolini invece è diverso e ieri pur entrando dalla panchina ha deciso la partita che tiene in vita il Bologna e la sua rincorsa al quarto posto. Il calciatore di Ascoli Piceno a 28 anni è ormai uno dei grandi fuoriclasse del nostro campionato e ieri, col suo gol, ha rimesso in equilibrio la corsa Scudetto, ha riportato in carreggiata quel Napoli che in estate avrà bisogno anche di un’alternativa a Politano per tornare in Champions e ha proprio in Orsonaldo uno degli obiettivi per la prossima finestra di calciomercato. “