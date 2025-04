McTominay è diventato il simbolo del Napoli, sia del presente e forse del futuro

Quando lo scorso Agosto incominciavano a trapelare le prime notizie riguardo l’interessamento del Napoli per Scott McTominay, la reazione della maggior parte dei tifosi del Napoli è stata: ” Altra bufala di calciomercato “. Reazione assolutamente comprensibile, in quanto sembrava quasi impossibile che un giocatore così importante per il Manchester United, uno dei club più blasonati al mondo, potesse venire al Napoli. E alla fine è successo veramente: un’operazione di mercato clamorosa, inaspettata e fondamentale per la società, che ha dato dimostrazione che ha tutte le potenzialità per rendersi appetibile anche per i top player.

Scott è diventato sin da subito simbolo di questa squadra. Un giocatore determinante, che sposta totalmente gli equilibri: Il Napoli, dal suo arrivo, ha cambiato totalmente faccia. I dati parlano chiaro: 9 gol per il centrocampista scozzese, era dai tempi di un certo Marek Hamsik che un centrocampista del Napoli avesse messo a referto così tante reti.

Simbolo quindi del presente, ma forse anche del futuro. Per quale motivo del futuro ? Semplice, Scott ha rappresentato in estate un aspetto già citato in precedenza: se il Napoli vuole, può portarsi a casa giocatori affermati. Il tutto dipenderà dalle ambizioni della società, dato che a gennaio ha ricevuto un due di picche da Karim Adeyemi ( che forse ha avuto dei dubbi sulla progettualità del club ), e se quindi riuscirà ad accontentare al 100% le richieste di Antonio Conte, andando di conseguenza ad investire una grossa somma in estate per rendere questo Napoli una corazzata.

Le potenzialità ci sono, le disponibilità economiche pure, manca solo una cosa: rischiare.

Adl, se vuoi rendere questa squadra una grande a tutti gli effetti, puoi. La scelta sta a te.