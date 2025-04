Lotta scudetto, il prossimo turno

Il gol di Orsolini allo scadere ha condannato l’Inter alla sconfitta, permettendo al Napoli di agganciarla in vetta alla classifica.

Con queste premesse, le prossime partite assumono un’importanza ancora maggiore.

Nella 34ª giornata di campionato, il Napoli giocherà conoscendo già il risultato della sua rivale.

Infatti, sabato 26 aprile, alle 18:00, l’Inter affronterà la Roma a San Siro. Un appuntamento che non promette certo una vigilia tranquilla per i nerazzurri, che dopo solo quattro giorni sono attesi per la semifinale di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona.

La squadra di Inzaghi appare visibilmente stanca, e la sconfitta di ieri ha aggiunto un ulteriore peso psicologico da affrontare.

Inoltre, l’Inter dovrà fare i conti con assenze importanti: Bastoni e Mkhitaryan saranno out per squalifica, mentre tra gli infortunati Dumfries, Zielinski e Thuram, si spera di recuperare almeno quest’ultimo. Il tutto, però, dovrà essere valutato anche alla luce dell’impegno europeo.

Dall’altro lato, la Roma si presenta come un avversario di tutto rispetto. Con Ranieri alla guida, i giallorossi hanno ottenuto risultati da zona Champions, un traguardo impensabile visto il difficile avvio di stagione. L’unica assenza significativa sarà quella di Dybala, fuori fino al termine della stagione. Per il resto, Ranieri avrà ampia libertà di scelta per affrontare la sfida.

Spettatore interessato il Napoli, che dovrà invece vedersela il giorno dopo contro il Torino, al Maradona nella notturna delle 20:45.

Difesa in emergenza per gli azzurri, ancora out sia Juan Jesus che Buongiorno. Probabile nuova chance per Rafa Marin.

In attacco l’assenza di Neres costringerà il tecnico a trovare soluzioni più incisive rispetto a quanto visto contro il Monza. Possibile l’impiego di Raspadori, apparso pimpante nell’ultima uscita.

Il Torino, dal canto suo, naviga senza obiettivi a centro classifica, ma resta un avversario solido e insidioso. Dopo la sfida casalinga contro l’Udinese, in programma oggi, avremo un quadro più chiaro sulla formazione che i granata potrebbero opporre al Napoli.

Gara comunque difficile quando l’obiettivo non può che essere uno solo.

Un ultimo pensiero va a Elmas l’ex rimpianto, il “dodicesimo uomo” della cavalcata vincente verso il terzo scudetto. Dopo un anno abbondante in naftalina al Lipsia è rinato a suon di gol e prestazioni convincenti, proprio in maglia granata.