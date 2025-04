Eventuale spareggio: dove si giocherebbe

E se alla fine Inter e Napoli finissero a pari punti?

Ipotesi difficile, ma certamente non impossibile.

In tal caso andrebbe giocato uno spareggio in gara secca.

Novanta minuti senza supplementari, ed eventualmente i calci di rigore; roba per cuori forti.

Infatti, non da molto, solo dalla stagione 2022-23, è stata reintrodotta la regola che assegna il titolo con uno spareggio, in caso di arrivo a pari punti.

Sempre meglio di uno scudetto perso per gli scontri diretti o per differenza reti.

Qualcuno, tra quelli più maturi, ricorderà che è già accaduto una volta. Nella lontana stagione 1963-64 il Bologna – dopo una notevole rimonta – riuscì ad agganciare proprio nel finale l’Inter; gara unica a Roma, e vittoria per 2 a 0 dei felsinei che riuscirono a conquistare un titolo insperato e in una modalità rimasta finora unica.

Ipotizziamo quindi che le due contendenti finiscano appaiate al termine dell’ultima giornata di campionato. I criteri da analizzare per determinare chi delle due giochi in casa sono i seguenti:

Scontri diretti – Non basta, visto che entrambe le gare sono terminate in perfetta parità; Differenza reti negli scontri diretti – non determina niente, il punteggio è stato di 1-1 sia all’andata che al ritorno; Differenza reti in generale – su questo punto l’Inter ha un notevole vantaggio (difficilmente colmabile nelle ultime 5 partite), infatti ha un +40 contro un solo +27 del Napoli. Pertanto, l’eventuale spareggio dovrebbe disputarsi a Milano, a meno di decisioni diverse per motivi di ordine pubblico.

Roma come sede potrebbe essere una soluzione concreta, forse la più praticabile.

A questo punto proviamo ad ipotizzare anche l’eventuale data di questa sfida: dipende da cosa farà l’Inter in Champions, in caso di eliminazione con il Barcellona potrebbe essere domenica 1 giugno; se l’Inter dovesse guadagnarsi la finale, invece la data da cerchiare in rosso potrebbe essere infrasettimanale tra la fine del campionato e la finale di Champions del 31 maggio a Monaco.