A pari punti: ora il calendario dell’Inter è veramente duro

Da mesi tra le varie considerazioni sulla corsa scudetto tiene banco la notevole differenza tra la frequenza degli impegni dell’Inter – ad oggi ancora in corsa per tutti gli obiettivi – e quelli degli azzurri, praticamente da inizio stagione impegnati solo in campionato.

L’acclarata differenza di organico tra le due squadre, sia per qualità degli interpreti che per scelte a disposizioni, pende chiaramente a favore dei nerazzurri.

Adesso però il gioco si fa veramente duro in Champions e diventa inevitabile pagare poi dazio.

Capita con il Parma, pareggio per 2 a 2, alla vigilia della prima sfida contro il Bayern di Monaco, ricapita oggi, a quattro giorni dalla faticosissima partita di ritorno con i tedeschi; il Bologna addirittura si aggiudica l’intera posta.

Prossime puntate: subito il derby di ritorno con il Milan per la Coppa Italia, poi il sabato successivo la Roma – ancora in corsa per un quarto posto che sarebbe una vera impresa – e a seguire, a metà settimana, la prima difficilissima e importantissima sfida contro il Barcellona per la semifinale di Champions League.

Gli azzurri invece hanno le loro cinque finali, una a settimana, con squadre non irresistibili.

Non voliamo troppo in alto, ma da stasera il destino sembra nelle nostre mani.