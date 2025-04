L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sull’importanza di Lele Oriali per il Napoli. Il quotidiano sottolinea come Oriali, coordinatore sportivo della SSC Napoli, possa giocare un ruolo chiave nel risolvere le divergenze tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, tema di discussione recente dopo la conferenza stampa di Conte prima della partita con il Monza. All’Inter c’era una volta Gabriele Oriali, detto Lele, campione del mondo e dirigente di lungo corso nella società di Moratti. Ha accompagnato Conte anche nel successo dello scudetto nerazzurro del 2021. Ora, insieme a Conte, persegue il sogno del quarto titolo italiano per il Napoli. Leader deciso, sa quando intervenire e prendere il posto di Conte nel dialogo con la società. L’ex campione del mondo funge da collegamento tra la squadra e l’allenatore. È il primo punto di contatto: prima di parlare con il tecnico, è necessario passare da lui. Non solo con parole, ma anche con silenzi e prese di posizione determinate. A Como, per esempio risuonava la sua voce forte e decisa. Oriali è stato una bandiera dell’Inter quando ancora rappresentare la squadra non era un compito impossibile.