L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riassunto le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Il quotidiano riferisce che Conte, alla vigilia di Monza-Napoli, ha sollevato dubbi sulla sua permanenza al Napoli, lanciando indirettamente un messaggio a Aurelio De Laurentiis. Le sue parole sono state inaspettate e hanno alimentato speculazioni tra i tifosi. Conte ha espresso perplessità su vecchie promesse fatte al Napoli prima della partita chiave per riacquistare la leadership. Ha esternato anche il malcontento dovuto all’assenza di David Neres, fermato nuovamente dopo aver preparato la partita per una settimana. La situazione del mercato invernale ha indebolito il Napoli, alimentando insoddisfazione nel tecnico e nell’ambiente. Conte, ambizioso, non accetta compromessi e desidera lottare sempre per traguardi massimi con una visione condivisa. Infine, un grido di allarme per il futuro: servono grandi investimenti per affrontare competizioni come la Champions League e mantenere il vertice in campionato evitando problemi simili a quelli attuali.