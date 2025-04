CdS – Spinazzola in pole per sostituire Neres, l’ex Roma parte avanti a Raspadori e ad Okafor le ultime

L’edizione del Corriere dello Sport di oggi analizza chi prenderà il posto di David Neres. Stando al quotidiano, alle ore 18 il Napoli affronterà il Monza in un incontro valido per la 33esima giornata di campionato. La squadra azzurra sarà priva di Neres e Leonardo Spinazzola lo sostituirà. L’assenza di Neres e una ridotta profondità sulle fasce dopo l’addio di Kvara, è un problema per Conte. Tuttavia, oggi sarà necessario trovare una soluzione, e sembra che la scelta principale sia rilanciare Spinazzola nel tridente. È stato tra i migliori nella partita contro la Fiorentina al Franchi, dove ha sostituito l’infortunato Politano. Spinazzola, originariamente un esterno offensivo, si adatterà senza alterare i piani tattici provati durante la settimana. Quindi, il modulo sarà il 4-3-3. Le altre opzioni disponibili sono Okafor, che ha numericamente sostituito Kvara ma che ha giocato soltanto quattro spezzoni di partita per un totale di 36 minuti, e Raspadori, che sarebbe più adatto con un modulo a due punte. L’ex Sassuolo infatti, si esalta quando può sostenere Lukaku piuttosto che giocare come esterno.