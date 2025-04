CdS – Oggi partita di fondamentale importanza, Conte infatti convoca anche gli infortunati, i dettagli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è fatto il punto sui giocatori convocati da Antonio Conte per la partita di oggi contro il Monza. Secondo il giornale, la missione Monza è iniziata ieri con il Napoli che è partito nel pomeriggio dall’aeroporto di Capodichino, dopo aver completato l’ultimo allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. Anche se mancheranno diversi giocatori fondamentali, la squadra ha deciso di muoversi al completo. Sull’aereo infatti sono saliti anche gli infortunati Neres, Buongiorno, Contini e Juan Jesus. Il gruppo è compatto per l’obiettivo di agganciare. Questo è l’approccio scelto, indipendentemente dalle disponibilità. Conte sembra intenzionato a mantenere il 4-3-3 con Spinazzola nel ruolo di attaccante nel tridente, mentre per il resto della formazione non ci sono sorprese: Meret sarà in porta; in difesa si schiererà una linea a quattro con Di Lorenzo, che rientra dopo il turno di squalifica, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera; a centrocampo tornerà anche Anguissa dopo una giornata di stop, affiancato da Lobotka e McTominay.