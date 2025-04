L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la conferenza stampa di ieri di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, oggi il Napoli è impegnato a Monza, in una partita che potrebbe portarlo a raggiungere l’Inter in cima alla classifica. L’importanza di questo incontro è notevole, eppure l’obiettivo appare quasi offuscato quando, durante la conferenza stampa, l’attenzione si sposta su altri aspetti. L’analisi che oscillando tra il recente passato, il presente e un futuro da definire, solleva dubbi sulla stabilità attuale e sulla sicurezza futura evidenziando la necessità di investimenti mirati e sostanziali come quelli fatti nell’estate 2024 per affrontare il ritorno in Champions. Conte ha appena dovuto affrontare l’infortunio di Neres e di certo non può essere di ottimo umore. Tuttavia, il Napoli resta la squadra determinata a competere per lo scudetto che lui stesso aveva motivato prima della sfida con l’Empoli, parlando di una bella pressione guadagnata dai suoi giocatori. Sono passati solo cinque giorni dalla cena di gruppo colma di sorrisi e canzoni, ma il clima è completamente cambiato.