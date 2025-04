Notizia molto negativa per il Napoli di Antonio Conte a meno di 24 ore dalla sfida contro il Monza di Alessandro Nesta. Per la squadra azzurra si è infortunato David Neres, che al termine dell’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare come comunicato dalla società sul proprio sito ufficiale. Le condizioni dell’esterno brasiliano saranno valutate nei prossimi giorni, ma è quasi certa la sua assenza per la sfida di domani sera.