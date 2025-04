Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Sicuramente Conte vorrà parlare con la proprietà, con il presidente e Manna, per capire se sarà possibile alzare lo step. Perché il Napoli ha fatto già delle cose importanti sul campo e sul mercato estivo. Il mercato di gennaio non può cancellare quanto di straordinario fatto dal Napoli in quello estivo: da McTominay, a Buogiorno, Neres e Lukaku, tutti protagonisti assoluti di questa stagione, tra l’altro investimenti fatti dalla società senza la sicurezza di vendere Osimhen, che poi è andato via in prestito.

Quindi secondo me De Laurentiis confermerà a Conte la volontà di migliorare ancora la squadra e poi starà a Conte decidere se rispettare il contratto che comunque ancora al Napoli per altre due stagioni”.