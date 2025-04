Secondo quanto riporta sul proprio profilo Instagram La Bodega de Dios, che si occupa della zona Largo Maradona, annuncia che sarà installata una nuova statua in onore di Diego. Sarà l’opera più alta mai realizzata per ricordare l’indimenticato fuoriclasse argentino, ben 6,20 metri di altezza. L’inaugurazione è prevista per il 24 maggio alle ore 16 a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli, dove si trova il luogo della città diventato di culto: il famoso murales dedicato al Pibe de Oro.