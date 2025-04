Siparietto Lukaku, sentite che cosa dice alla cena di squadra !

Una cena all’insegna della spensieratezza, familiarità e comicità quella andata in scena ieri sera al ristorante ” Tavernetta Colauri “. Tutto il Napoli, compreso lo staff, si è ritrovato per passare una serata diversa dalle altre, lasciandosi andare anche a momenti esilaranti e comici, grazie alla presenza di comici di ” Made in Sud “, famoso programma televisivo, come Ciro Giustiniani e Mariano Bruno, protagonista del siparietto con l’attaccante belga. Romelu ha tradotto in inglese delle dichiarazioni buffe del comico, ecco quali:

“ Fate attenzione, stanno rubando gli iPhone. Mio cugino è un bravissimo ragazzo… Se l’è messo nelle mutande, l’ho chiamato ed è partita una videochiamata. Gli ho detto: ‘Tonino, che avevi una testa di ca*** lo sapevo, ma che tagliassi tutti i capelli improvvisamente non me l’aspettavo’… “.

Scene come queste possono solo che far bene a un gruppo già unito, che ha bisogno di relax e di staccare un po’ la spina per affrontare al meglio le ultime 6 partite di una stagione intensa.