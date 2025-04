Juan Jesus, l’esito degli esami: brutte notizie per il Napoli

Nell’ultima partita giocata dal Napoli, vinta per 3 a 0 dagli azzurri contro l’Empoli, Juan Jesus è uscito per un infortunio. A due giorni dalla gara, è arrivato l’esito degli esami del difensore brasiliano: brutte notizie per il club.

Ecco quanto si legge: “Nel corso del match contro l’Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Scalpita Rafa Marin, che con gli infortuni di Buongiorno e del brasiliano ha la sua possibilità di dimostrare in partita le sue qualità. Lo spagnolo infatti era subentrato al compagno infortunato contro l’Empoli, disputando un discreto finale di gara.