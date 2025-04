Il Napoli ha dimostrato di poter competere fino alla fine per lo Scudetto, vincendo nettamente contro l’Empoli. I quotidiani nazionali hanno assegnato voti elevati ad Antonio Conte. Il Mattino gli dà 7.5. Ora è giunto il momento di vincere senza esitazioni. Questo Napoli, che domina l’Empoli, riflette l’ardore del suo allenatore: il 4-3-3 tracciato sulla lavagna è cristallino, ma con McTominay che emerge non solo come centrocampista, ma anche come attaccante. E con lui in campo, forse è più appropriato parlare di 4-2-4, poiché destabilizza gli equilibri e le marcature. Impressiona l’organizzazione e la coerenza delle idee e delle posizioni, soprattutto in difesa, dove l’emergenza era tanta. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Un Napoli bellissimo, determinato e a tratti travolgente. Torna a vincere in casa dopo tre mesi senza subire gol, una serata splendida per sognare. Anche il Corriere dello Sport gli dà 7. Tre mesi dopo Bergamo e con tre titolari assenti, la squadra segna nuovamente tre gol. E stavolta, dopo un primo tempo promettente, offre una seconda frazione spettacolare con tanti gol e divertimento. Il messaggio al campionato e all’Inter è inequivocabile: il Napoli non si arrende. Anche Tuttosport gli dà 7. Il suo Napoli risponde all’Inter con una prova di forza autentica. Può sorridere anche grazie al crescente affiatamento tra Lukaku e McTominay.