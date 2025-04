Schira: “Napoli-Marianucci fatta! Ecco la cifra del trasferimento”

Arriva la conferma di Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Luca Marianucci. Il giovane difensore dell’Empoli sarà un calciatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Escl. – Napoli e Empoli in queste ore hanno completato e chiuso l’accordo per il passaggio di Luca Marianucci al Napoli per 9M + 1M di bonus. Le firme sui contratti avverranno nel mese di maggio col centrale che si legherà al club campano fino al 2030 e da inizio giugno sarà ufficialmente un calciatore del Napoli”.