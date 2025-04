Mazzocchi – DAZN: “La tensione c’è, ma non molliamo. Scudetto? Un sogno”

Dopo il convincente 3-0 del Napoli sull’Empoli allo Stadio Maradona, ai microfoni di DAZN si presenta un Pasquale Mazzocchi determinato, lucido e visibilmente emozionato. Il laterale azzurro ha raccontato le sensazioni vissute in campo, in una serata fondamentale per tenere viva la rincorsa ai piani alti della classifica.

“Il mister si è fatto sentire di più durante questa partita”, ha ammesso Mazzocchi. “Ma è normale a sei partite dalla fine. Avvertiamo molto la tensione, è comprensibile” – parole che confermano quanto il Napoli stia vivendo ogni sfida come una piccola finale, con l’adrenalina e la pressione che crescono giornata dopo giornata.

L’ex Salernitana ha poi commentato la standing ovation ricevuta dai tifosi del Maradona: “Essere applauditi a Napoli è una grande soddisfazione, qualcosa di indescrivibile” – ha detto, lasciando trasparire tutta la sua gratitudine per l’affetto del pubblico partenopeo.

Uno sguardo anche al cammino in campionato, dove Mazzocchi non nasconde qualche rammarico:

“Abbiamo sprecato partite importanti. Oggi avremmo dovuto contare più punti in classifica. Ma dobbiamo continuare ad attaccare e non mollare mai. Siamo ad un passo dall’obiettivo”, ha affermato con determinazione.

Infine, un pensiero al sogno più grande di tutti: “Vincere a Napoli lo scudetto? Un sogno. Non ho mai pensato a questa possibilità, ma restiamo con i piedi per terra”.

Con una prestazione solida e grintosa, Mazzocchi si conferma una pedina importante nello scacchiere azzurro. E mentre il Napoli continua la sua rincorsa, lo spirito del gruppo – tra umiltà, fame e cuore – resta più vivo che mai.