Romelu Lukaku è stato il fulcro del successo del Napoli contro l’Empoli, offrendo due assist e segnando il suo dodicesimo gol in campionato. Le pagelle dei principali quotidiani nazionali lo hanno premiato con voti eccellenti. Il Mattino lo valuta con un 7,5.E’ una forza della natura, costantemente pericoloso con i suoi passaggi di qualità. Ha realizzato due assist, il secondo definito come una vera e propria opera d’arte, seguito dal gol numero 12. All’inizio, la marcatura stretta di Marianucci ne ha limitato la brillantezza in area, ma Lukaku si è rivelato spietato lontano dalla porta. Una sua azione sulla fascia destra ha creato lo spazio necessario per aprire il gioco, permettendogli di segnare. Il duello con Viti è stato feroce, mentre Marianucci lo ha anticipato appena prima di spingere la palla in rete quasi a porta sguarnita. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 8 Fornisce due assist a McTominay e trasforma in rete un preciso passaggio di Olivera. Il Corriere dello Sport gli attribuisce un altro 8. Questo risultato non si vedeva dai tempi dello scudetto con l’Inter di Conte. Con i suoi 12 gol, ciascuno dei quali ha portato a una vittoria, e 10 assist in campionato, nessun altro ha raggiunto tali cifre. Lukaku ha superato Maradona in Serie A con 82 gol e, tra i cinque principali campionati europei, solo lui e Salah sono in doppia cifra sia per gol che per assist. Infine, Tuttosport gli conferisce un altro 8. Sebbene abbia segnato un solo gol, il suo contributo complessivo è stato notevole, avendo fornito entrambi gli assist a McTominay