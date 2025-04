Scott McTominay ieri ha brillato contro l’Empoli, segnando una doppietta e solo il palo gli ha impedito la tripletta finale. Con otto reti in Serie A, ha avuto un impatto straordinario nel calcio italiano, ottenendo voti altissimi. Il Corriere dello Sport gli assegna un 8. Non segnava dal 9 febbraio contro l’Udinese. Ritorna al gol con la sua prima doppietta italiana, portando a otto i gol in Serie A, superando il suo record di sette della scorsa stagione con lo United. Il palo e Vasquez gli negano la tripletta. Anche La Gazzetta dello Sport gli dà 8. Sopraffino nel controllo, apre il gioco e tira. È il maestro del centrocampo, sempre dominante: una prima doppietta e un palo. Da replicare.