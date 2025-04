L’edizione attuale del Corriere dello Sport ha approfondito la performance eccezionale di Scott McTominay e Romelu Lukaku nella vittoria del Napoli contro l’Empoli. Il giornale ha sottolineato come Lukaku abbia ispirato e McTominay abbia dominato la sfida. Il risultato finale di 3-0 vede McTominay mettere a segno una doppietta dopo sette partite senza reti, e Lukaku completare il tris portando il suo conteggio a 12 gol in campionato e 82 in Serie A, superando Maradona e Cristiano Ronaldo. Lukaku non solo segna, ma fornisce assist decisivi per i compagni. Con 10 assist nel campionato condivide il traguardo della doppia doppia nei top cinque tornei europei insieme a Salah. I campioni del Napoli emergono nel momento più opportuno, soprattutto nel secondo tempo, spesso criticato per i cali recenti. La qualità superiore del Napoli e il calo degli avversari nel secondo tempo fanno dunque emergere una prestazione decisiva, particolarmente dopo i crolli contro Milan e Bologna. Il Napoli è consapevole di dover mantenere la concentrazione e, nell’arco di 16 minuti, segna due reti. Lukaku al minuto 11, su assist di Olivera, indirizza la pratica, McTominay aggiunge il secondo al 16′, ancora grazie a un passaggio di Lukaku. Poco dopo, McTominay sfiora il terzo gol con un tiro respinto dal palo. La coppia formata da Lukaku e McTominay sembra essere nata per guidare il Napoli verso il successo.