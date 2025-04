L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato una questione riguardante Antonio Conte. A seguito della vittoria contro l’Empoli e della sconfitta del Bologna contro l’Atalanta, il Napoli può ormai considerarsi quasi qualificato alla prossima Champions League, garantendo alla società azzurra un introito di circa 60-70 milioni di euro. Il quotidiano sottolinea che, indipendentemente dall’esito della lotta Scudetto, essere vicini alla qualificazione Champions può facilitare le strategie del club. Entrare tra le prime quattro era l’obiettivo principale e averlo quasi raggiunto permette di pianificare in anticipo per la prossima stagione. Conte ha spesso sottolineato come gli impegni settimanali possano rivoluzionare le abitudini della squadra. Inoltre il Napoli dovrà essere pronto, con un mercato solido che elevi il livello della rosa. È essenziale ridurre le differenze tra titolari e riserve per consentire all’allenatore di effettuare rotazioni senza diminuire la qualità. Sarà cruciale correggere i difetti emersi quest’anno, in particolare per quanto riguarda la capacità di segnare gol. L’obiettivo è aggiungere giocatori con buona capacità realizzativa. Le differenze con le altre grandi squadre del campionato in questo contesto sono state troppo evidenti.