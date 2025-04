Antonio Conte-DAZN: “Abbiamo spazzato via i dubbi. Il Napoli è cresciuto e tiene vivo il campionato”

Antonio Conte si gode il successo netto del suo Napoli contro l’Empoli al Maradona. Un 3-0 convincente, maturato con lucidità e consapevolezza. Ai microfoni di DAZN, il tecnico azzurro ha elogiato la prestazione dei suoi uomini, sottolineando il valore dell’avversario e la crescita evidente della squadra.

“L’Empoli è una squadra organizzata, non era una prova facile”

“L’Empoli ha creato difficoltà. È una squadra molto organizzata, allenata bene. Noi abbiamo fatto sicuramente un’ottima partita, sia nel palleggio che nella gestione del dominio del campo. Abbiamo creato tante occasioni, dimostrando di essere una grande squadra. Era la prima volta che giocavamo senza due titolarissimi come Di Lorenzo e Anguissa, squalificati. Non era scontato rispondere così”.

Su Lukaku e i dubbi sul secondo tempo

Conte difende a spada tratta Romelu Lukaku, autore di un’altra prestazione da leader: “Romelu risponde con i fatti e con prestazioni di livello. Credo che con questa partita abbiamo mandato un messaggio chiaro. Si parlava tanto dei nostri secondi tempi, di tenuta fisica, persino di turbe mentali. Oggi abbiamo spazzato via ogni dubbio”.

Un Napoli nuovo, più maturo e consapevole

Il tecnico non ha nascosto la propria soddisfazione per la crescita del gruppo: “Prima di questa partita ho rivisto Empoli-Napoli dell’andata. Vincemmo una gara sporca, non brillantissima. Quello era un altro Napoli. Oggi, invece, ho visto una squadra molto diversa: più matura, consapevole, solida”.

Il campionato è ancora aperto

Infine, una riflessione sulla classifica e sull’inaspettata corsa scudetto: “Siamo a tre punti dall’Inter. È qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. Ma stiamo dimostrando che possiamo infastidire una squadra fortissima. Il Napoli tiene vivo questo campionato, è innegabile”.

Una serata importante per il Napoli e per Conte, che vede nei suoi ragazzi non solo spiragli di bel gioco, ma la fame giusta per inseguire un sogno che, ora più che mai, sembra possibile.