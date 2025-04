Un grande Napoli travolge l’Empoli: le pagelle di MondoNapoli

In un lunedì sera in cui tutti gli occhi erano puntati su questa partita, il Napoli non perde il treno scudetto. Grande prestazione contro l’Empoli, travolto per tre a zero grazie ai gol di McTominay e Lukaku.

Meret 6,5 – Poco impegnato durante tutta la partita, si va trovare pronto soprattutto in uscita.

Mazzocchi 7 – Oggi era lui quello sotto esame, e lo passa a pieni voti.

Rrahmani 6,5 – Partita solidissima, pochi pericoli ed è anche grazie a lui.

Jesus 6 – Meno preciso dei colleghi di reparto, buona prestazione però.

Olivera 7 – L’assist su Lukaku è la ciliegina sulla torta di un’ottima partita.

Gilmour 7 – Altra prestazione sublime, disegana calcio.

Lobotka 6,5 – Solito lavoro d’ufficio per lo slovacco, costante e preciso.

Mctominay 8 – Dominante, decisivo, autoritario. Prestazione da sogno e sfiora la prima tripletta con il Napoli

Politano 6,5 – Classica gara di sacrificio e qualità. Vasquez gli nega il gran gol.

Lukaku 7,5 – Sempre più fondamentale in zona gol. Mette lo zampino su tutte le reti dei suoi.

Neres 6,5 – Probabilmente il meno incisivo del reparto offensivo azzurro, riesce comunque ad essere costantemente un pericolo.

Sostituti:

Rafa Marin 6, Raspadori S.V., Spinazzola 6, Biling S.V., Ngonge S.V.

Conte 7 – Nonostante le tante assenze, riesce a schierare un undici dominante, preparando perfettamente la gara.