Napoli-Empoli sarà il match conclusivo della 32esima giornata, in programma oggi alle 20:45. Partita fondamentale per gli azzurri per mantenere vive le speranze scudetto.

Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, viste le assenze di Anguissa, Buongiorno e Di Lorenzo, saranno rispettivamente Gilmour, Juan Jesus e Mazzocchi i sostituti. Di seguito la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.