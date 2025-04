McTominay – DAZN: “Lukaku è il nostro trascinatore. Il sogno scudetto? Ci crediamo”

Al termine della sfida Napoli-Empoli, conclusasi allo Stadio Maradona con una vittoria straripante per gli azzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN lo scozzese Scott McTominay, centrocampista del Napoli e tra i volti più positivi della stagione.

McTominay ha parlato del rapporto con Romelu Lukaku, autore di due assist e un gol.

“Sono felice di avere lui in squadra. È un trascinatore, in campo ma anche negli spogliatoi. È un calciatore molto importante per la nostra squadra”, ha dichiarato McTominay, sottolineando il peso specifico dell’attaccante belga non solo sul rettangolo verde, ma anche nella quotidianità del gruppo.

Inevitabile, poi, una riflessione sulle ambizioni del Napoli, attualmente lanciato nella corsa al vertice della Serie A.

Quando gli è stato chiesto quanto sia vicino, oggi, il sogno di vincere il campionato, McTominay ha risposto con lucidità e determinazione:

“È vero, è un sogno che porto con me fin dall’infanzia. Ma ora dobbiamo focalizzarci su questo obiettivo importante, concentrandoci e dando il nostro meglio partita dopo partita.”

Parole che confermano la mentalità giusta in casa Napoli: consapevolezza nei propri mezzi, ma anche umiltà e concentrazione. Per il centrocampista arrivato dalla Premier League, ogni sfida rappresenta un tassello fondamentale in un percorso che vuole portare la squadra a riscrivere la storia, ancora una volta.