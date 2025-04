Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Napoli regola con un secco 3-0 l’Empoli e risponde alla vittoria dell’Inter contro il Cagliari, rimanendo a meno tre dai nerazzurri a sei giornate dalla fine. Mister Conte in conferenza stampa pre-gara aveva avvisato di pensare partita per partita in questo rush finale e così è stato. Pur con le assenze di Buongiorno per infortunio e quelle di Di Lorenzo ed Anguissa per squalifica i ragazzi di Conte hanno archiviato anche se con qualche patema questa pratica. Nel primo tempo c’è subito un colpo di testa di Gyasi ribattuto da Juan Jesus. Gli azzurri rispondono con un’azione da palla inattiva, in cui l’obiettivo azzurri Marianucci anticipa sul più bello Lukaku. Poco dopo arriva il vantaggio azzurro. Lukaku vede la progressione centrale di McTominay che arriva al limite dell’area e lascia partire un destro che fredda Vasquez. L’Empoli non si scompone e prova ad attaccare, ma il Napoli si difende con ordine. Gli azzurri sfiorano il 2-0 con Neres in cui Vasquez compie un miracolo, e con un tiro di Gilmour terminato alto. A pochi minuti arriva l’occasione più nitida dell’Empoli con Esposito che per poco non trova il gol dell’anno, costringendo Meret a deviare in angolo. Nella ripresa il Napoli parte meglio e sfiora il raddoppio prima con Juan Jesus, il cui colpo di testa termina alto e con un colpo di testa di Olivera terminato a lato. Il gol del 2-0 arriva al 56esimo con Lukaku, che imbeccato da Olivera tutto solo davanti a Vasquez sigla il suo 12esimo gol stagionale. Poco dopo arriva anche il tris con la doppietta di McTominay che su assist ancora di Lukaku batte il Vasquez con un colpo di testa. Da quel momento è tutto in discesa. Gli azzurri sfiorano anche il poker, ancora con la premiata ditta Lukaku-McTominay, stavolta il tiro dello scozzese centra il palo. L’ultima azione degna di nota della partita è un colpo di testa dell’ex Grassi che termina di poco alto. L’unica nota stonata è l’infortunio di Juan Jesus, che costringerà il Napoli ad andare a Monza con solo Rrahmani e Rafa Marin come centrali di ruolo. Il Napoli dunque vince 3-0 e rimane in scia all’Inter capolista. Ora ci sarà la partita contro il Monza fanalino di coda, occasione da non sprecare se gli azzurri vorranno mettere pressione ai nerazzurri impegnati il giorno dopo a Bologna e continuare a coltivare il sogno tricolore.