Conte in conferenza: “Vittoria di tutto il gruppo, non finirò mai di ringraziare questi ragazzi. Sulle condizioni di Juan Jesus…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli:

“Spesso il risultato condiziona i giudizi, non c’era un problema sui secondi tempi. Se sei in vantaggio inconsciamente puoi indietreggiare e subire l’attacco degli avversari. Non c’è nessun problema fisico. All’intervallo ho detto ai ragazzi che eravamo 0-0. L’Empoli è una squadra molto organizzata, faccio fatica a vederla in lotta per la salvezza”.

“Si vince nel segno di Mazzocchi, di Jesus, di Ngonge, di Raspadori, di chi ha giocato oggi senza far rimpiangere i titolari. Penso sia una vittoria di tutto il gruppo. Io non finirò mai di ringraziare questi ragazzi, chiunque viene chiamato in causa dà una risposta importante. Oggi anche Rafa Marin ha risposto presente. Questa è una vittoria di tutto il gruppo. Poi nella parte finale del campionato mi aspetto che i giocatori di gran spessore salgano in cattedra. Stiamo facendo qualcosa di incredibile e ci dovreste ringraziare perché teniamo vivo il campionato e vi facciamo vendere i giornali (ride ndr)”

“Juan Jesus non stava benissimo, domani vedremo. Buongiorno sarà valutato in settimana e Rafa Marin è pronto a giocare, è un ragazzo che ha lavorato tanto ed ora è pronto. Questa rosa è molto cresciuta, sotto tutti i punti di vista”.