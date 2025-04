L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza la situazione attuale di Pasquale Mazzocchi. Il quotidiano riporta che Mazzocchi potrebbe giocare titolare nella partita tra Napoli ed Empoli, sostituendo Giovanni Di Lorenzo, squalificato. Si tratta di un’opportunità significativa per l’unico napoletano nella squadra, che sentirà il peso di un incontro fondamentale per restare competitivi e continuare a inseguire il sogno scudetto. Nel gennaio 2024, ha realizzato un desiderio più intimo, e ora la possibilità di vincere il campionato è una tentazione dolce. Mazzocchi ha giocato da titolare l’ultima volta il 15 febbraio contro la Lazio. In quella partita, ha occupato la posizione a sinistra a causa dell’assenza contemporanea di Olivera e Spinazzola. È stato titolare anche nel match precedente contro l’Udinese. Dopo la Lazio, ha dovuto fermarsi per un problema al polpaccio. È tornato in campo contro il Milan per gli ultimi cinque minuti. Ora potrebbe avere una chance a destra, la sua posizione naturale, anche se ha spesso giocato su entrambe le fasce. Come sempre, si sta allenando intensamente in questi giorni. Sperando in un’opportunità che Conte potrebbe concedergli in assenza dello squalificato Di Lorenzo e con Spinazzola ancora in dubbio. Sono giorni di attesa e impegno mentre sogna di vivere un grande momento. La partita di lunedì avrà un significato speciale, e Mazzocchi, vicino alla famiglia, agli amici e ai luoghi della sua infanzia, è pronto.