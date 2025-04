L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza le scelte in attacco di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, il Napoli giocherà lunedì nel match di campionato contro l’Empoli, valido per la 32esima giornata. Gli azzurri devono vincere per mantenere vivo il sogno Scudetto; lo stadio Diego Maradona sarà sold-out. Conte e i tifosi si aspettano una grande performance da David Neres, che sarà confermato nel tridente d’attacco con Politano e Lukaku. Il brasiliano è in cerca di riscatto dopo una prestazione deludente contro il Bologna. Neres non segna dal 4 gennaio, quando ha trovato la rete contro la Fiorentina, uno dei suoi tre gol stagionali. Non è stato fortunato, dato che nel suo momento migliore si è dovuto fermare due mesi per un infortunio. Il talento del giocatore è indiscutibile; deve però dimostrare di più per meritare una maglia prestigiosa come quella azzurra. Magari proprio a partire da lunedì prossimo, nella gara contro l’Empoli.