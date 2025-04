L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le assenze del Napoli in vista del confronto con l’Empoli. Il quotidiano riferisce di un nuovo stop per Alessandro Buongiorno, che si è nuovamente fermato a causa di un infortunio. Gli ultimi esami hanno confermato una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra, determinando un periodo di circa due settimane di riposo. Buongiorno non sarà presente contro l’Empoli lunedì sera al Maradona e si valuterà se potrà tornare per la trasferta a Monza, sabato prossimo. Altrimenti, l’obiettivo è di vederlo in campo nel suo “derby” Napoli-Torino, alla fine di aprile. Juan Jesus sarà nuovamente chiamato a sostituirlo. Il brasiliano aveva già preso il suo posto durante i due mesi di assenza di Buongiorno per un infortunio alla schiena, collezionando nove presenze da titolare sei vittorie consecutive e tre pareggi prima del ritorno di Buongiorno. Lunedì sarà ancora titolare, insieme a Mazzocchi, che prenderà il posto dello squalificato Di Lorenzo. Gilmour sostituirà Anguissa. Spinazzola è in fase di recupero e sarà valutato fino alla vigilia della partita.