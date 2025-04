Napoli sterile: è solo decimo per occasioni create

Il Napoli fatica a ritrovare la brillantezza offensiva degli anni migliori. Secondo i dati Sofascore relativi alla stagione 2024/2025 di Serie A, gli azzurri occupano solo la decima posizione nella classifica delle grandi occasioni create, con 64 opportunità generate.

Un dato che preoccupa, soprattutto se confrontato con le 107 occasioni dell’Inter o le 100 dell’Atalanta, prime della classe per produzione offensiva. Anche squadre come Bologna (77), Cagliari (70) e Roma (70) hanno fatto meglio in termini di incisività negli ultimi metri.