Il Napoli domina gli scontri diretti: è la regina tra le big, il dato

In una stagione di Serie A dove l’equilibrio regna sovrano e ogni punto conta doppio, il Napoli si distingue per una statistica significativa: è la squadra che ha ottenuto più punti negli scontri diretti contro le altre nove squadre top della classifica. A rivelarlo è il portale Transfermarkt, che mette in luce il rendimento medio degli azzurri contro le big del campionato.

Con una media di 1.88 punti a partita negli scontri diretti, il Napoli si piazza al primo posto, lasciando indietro Fiorentina (1.64) e Bologna (1.55), due delle sorprese più piacevoli della stagione. Seguono Inter (1.54), Atalanta (1.38) e Juventus (1.21), con Lazio (1.15), Roma (0.73) e Milan (0.62) a completare la classifica.