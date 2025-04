Meret a Crc: “Bologna-Napoli? È un punto in più. Nei secondi tempi dobbiamo avere più coraggio. Empoli? Siamo più forti, ma tocca dimostrarlo”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Si è parlato a proposito di Bologna-Napoli e delle problematiche accorse nei secondi tempi dei partenopei, oltre che delle richieste di Conte e della prossima partita, Napoli-Empoli. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Cosa è successo a seguito dei fatti di Bologna-Napoli? In generale penso sia un punto in più perché ottenuto contro una squadra in forma che ci ha messo in difficoltà. Anche rispetto all’Atalanta è un punto guadagnato, e con il pari dell’Inter rimaniamo a -3. Dispiace non aver vinto dopo il buon primo tempo, ma nel secondo ci siamo abbassati un po’ e abbiamo pareggiato. Ora guardiamo con fiducia alle prossime”.

“Cosa accade nei secondi tempi? Dobbiamo avere il coraggio di giocare, fare scambi in più come abbiamo fatto nel primo tempo e colpire negli spazi. Abbiamo provato a lanciare la palla su Lukaku ma è stato ben coperto e non sapevamo come alzare la squadra. Dobbiamo fare lo step in più per trovare i nostri uomini, poi quando sei davanti cerchi più di difendere il risultato, ma per fare il passo in più dobbiamo giocare sempre allo stesso modo”.

“Un voto a Scuffet? Ha giocato ottimamente, a parte la parata su olm, ma nella gestione del gioco è stato bravo. Loro giocano a uomo, quindi lui si è dimostrato attento e sono contento per la sua prestazione”.

“6 gol per Anguissa e McTominay… Il loro apporto è importantissimo. I nostri attaccanti hanno segnato poco, ma quando i nostri centrocampisti si inseriscono sanno come fare gol. Di chiunque sia è importante per portare a casa i risultati. Poi chi segna siamo contenti per lui”.

“48 gol stagionali… Abbiamo segnato di meno di altre squadre, a volte abbiamo concretizzato di meno rispetto a quanto creato. Dobbiamo chiudere prima alcune partite, in altre sfide c’è sempre stato il rischio di subire, dobbiamo essere più bravi a chiudere e fare più gol”.

“Cosa ti richiede il mister? Dipende dall’avversario e come ci viene a pressare. Se ci pressano a uomo i difensori devono affidarsi a noi per poi trovare il terzo uomo e liberare gli spazi. Il mister ci fa provare molto, oggi abbiamo provato la costruzione da dietro. Ci sono giocate codificate ma dipende da come ci attaccano gli avversari, lui vuole sempre giocare in modo da trovare direttamente gli attaccanti, questo è il suo obiettivo, poi come si fa dipende da chi abbiamo davanti”.

“Il lancio su Lukaku è un’alternativa? Se le squadre difendono lui può farci salire. A volte ci allarghiamo con i centrocampisti per servirlo e così far salire la squadra. A volte giochiamo più diretti e in altre cerchiamo di arrivare in area costruendo di più. È una soluzione valida per la sua fisicità e noi cerchiamo di sfruttarla al meglio”.

“Che differenze noti tra Conte e gli altri allenatori? Anche con Spalletti costruivamo tanto dal basso, con Conte ci prendiamo meno rischi, vogliamo giocare ma anche trovare subito gli attaccanti e non c’è ossessione nel fraseggio da dietro. Ogni allenatore ha la sua idea ed è giusto mettere in pratica cosa viene chiesto”.

“Napoli-Empoli? La chiave è ripetere le prestazioni delle partite in casa e magari fare gol subito. Loro lottano per la salvezza e non è facile, devi sempre scendere in campo con il massimo delle determinazione. Sarà una partita tosta, sappiamo di essere superiori ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”.

“Classifica? Si affrontano come delle finali, pensando partita dopo partita a vincerle tutte, quello è l’obiettivo per sognare in grande. L’Inter è una grande squadra e difficilmente lascerà punti, ma se accadrà dovremo saperlo sfruttare. Noi abbiamo delle partite che possiamo vincere e dobbiamo affrontare come finali”.