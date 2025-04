Repubblica – ” Caso plusvalenza Osimhen, il Napoli rischia una penalizzazione ? Ecco cosa trapela “

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, il Napoli è ancora a rischio di una sanzione, a causa del processo riguardante la presunta plusvalenza ottenuta dall’affare Osimhen con il Lille.

Come spiega il quotidiano, la procura federale, dopo aver ricevuto gli atti dalla procura di Roma, ha 30 giorni per decidere se chiedere la revocazione del processo sportivo. In passato, questo caso era già stato chiuso con un proscioglimento, ma, come nel caso della Juventus, l’emergere di nuovi fatti potrebbe portare alla riapertura del procedimento e alla richiesta di un nuovo processo.

Esistono nuovi fatti? Il quotidiano è chiaro a riguardo: “ La domanda è: esistono fatti nuovi? Nell’inchiesta sono stati ascoltati dalla Guardia di finanza alcuni dei ragazzi coinvolti: da capire se le loro parole riveleranno elementi determinanti. Le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica.”