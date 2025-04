Napoli, dagli esuberi puoi ricavare un tesoretto importante

Forse ci siamo dimenticati che il Napoli, oltre a Victor Osimhen, ha altri giocatori in prestito dal quale si possono ricavare cifre importanti, per compiere un mercato da protagonista nella prossima sessione. Ecco i possibili guadagni:

Victor Osimhen – circa 70 milioni;

Jesper Lindstrom – circa 12 milioni;

Natan – 9 milioni;

Alessio Zerbin – circa 4 milioni;

Jens Cajuste – circa 10 milioni ;

Walid Cheddira – circa 4 milioni;

Alessandro Zanoli – circa 6 milioni;

Michael Folorunsho – circa 8 milioni;

Gianluca Gaetano – 6 milioni;

Elia Caprile – 8 milioni.

Un potenziale incasso di 135 milioni che possono essere reinvestiti in pieno, grazie anche agli altri introiti sicuri che avrà il club azzurro. Insomma, una miniera d’oro inaspettata ma fondamentale per le ambizioni nella prossima sessione di calciomercato, che dovrà vedere per forza di cose il Napoli scatenato su tutti i fronti.