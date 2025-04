Gazzetta – Buongiorno è la certezza della difesa azzurra, la situazione

Alessandro Buongiorno, ex difensore del Torino,dovrebbe tornare a disposizione di Conte per la sfida contro l’Empoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Contro l’Empoli il muro perderà un pezzo fondamentale come Di Lorenzo

(squalificato), però potrebbe ritrovare Buongiorno, rimasto in panchina a Bologna per un affaticamento muscolare. L’ex Toro è stato la chiave della ritrovata compattezza difensiva, accanto a Rrahmani è cresciuto gara dopo gara. Fisicità e letture difensive sempre al top, a livello di muscoli e solidità la coppia non teme nessuno”.