L’edizione de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita di ieri tra Bologna e Napoli con particolare attenzione. Secondo il quotidiano, il Napoli ha perso sia le distanze che la concentrazione dopo l’intervallo: il pareggio è maturato in modo quasi naturale, senza che gli azzurri riuscissero a reagire efficacemente al nuovo scenario. È mancata la qualità, con Neres che si è distinto negativamente e Politano che non ha offerto alcuno spunto significativo. Si è avvertita anche l’assenza di un cambio di ritmo. Conte ha effettuato soltanto tre sostituzioni, una delle quali al 92’, un segnale piuttosto chiaro della poca fiducia riposta nelle opzioni disponibili in panchina. Questo tema, già emerso in passato, potrebbe rivelarsi cruciale nella fase finale della stagione. Il calendario del Napoli ora sembra favorevole, ma anche quello dell’Inter non presenta particolari difficoltà: la trasferta a Bologna sarà l’ostacolo più impegnativo per Inzaghi.