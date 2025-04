David Neres unanimemente giudicato il peggiore in campo nella sfida contro il Bologna, una prestazione sottotono evidenziata da voti bassi nelle pagelle. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5. Spreca un’importante occasione non servendo McTominay liberissimo in area. Commette diversi errori negli appoggi e manca di spunti decisivi. Il Corriere dello Sport gli dà invece 5. Poco brillante, Holm lo contiene senza grandi difficoltà. Si distingue soltanto per un recupero su Dallinga, ma è troppo poco. Non sembra ancora ritrovato.