L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la partita di ieri tra Bologna e Napoli. Secondo il quotidiano, il Napoli non è riuscito a ottenere più di un pareggio contro gli emiliani: ottimo primo tempo, ma nella ripresa la squadra azzurra è stata irriconoscibile. La metamorfosi del secondo tempo è sorprendente. Il Napoli è crollato, spento di colpo, privo di aggressività e incapace di costruire gioco offensivo: oltre mezzora senza toccare l’area avversaria né tentare un tiro. Il Bologna, al contrario, cresce e domina. Ndoye si trasforma in un autentico pericolo per gli avversari, contribuendo a una prestazione collettiva in ascesa. Con il 67% di possesso palla, la squadra prende il controllo. Dopo l’1-1 al Dall’Ara, sono i tifosi del Bologna, a far festa orgogliosi di una squadra che mantiene saldo il quarto posto valido per la Champions; e quelli del Napoli, che dimostrano comunque sostegno nonostante tutto. Era una serata cruciale per entrambe, ma nessuna delle due è riuscita a capitalizzare l’occasione. Il Napoli, ha dovuto fare a meno anche di Meret influenzato e Buongiorno non al meglio. Una vittoria avrebbe avvicinato gli azzurri a -1 dall’Inter, risultato che sembrava possibile dopo un buon primo tempo con alcune occasioni per raddoppiare. Tuttavia, nella ripresa la squadra è letteralmente scomparsa dal campo