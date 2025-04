Simone Scuffet ha esordito con bene nella sua prima partita ufficiale con la maglia del Napoli. Il portiere, ex Cagliari, è sceso in campo a causa della febbre che ha colpito Alex Meret alla vigilia del match dell’Dall’Ara. La sua prestazione non è passata inosservata, dimostrando di essere un elemento affidabile tra i pali. I principali quotidiani sportivi italiani hanno valutato positivamente la sua performance. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 6,5. Prima in azzurro, in una notte da cuori forti. Ci mette la manona d’istinto su una spizzata di Lucumì e vola nel finale su Holm. Sull’invenzione di Ndoye può solo osservare. Il Corriere dello Sport invece gli ha attribuito un 7. Non giocava dal 5 gennaio, da Monza-Cagliari, e alla prima con il Napoli salva i suoi nel finale su Holm. Sicuro nelle uscite, preciso con i piedi. Ampiamente promosso.