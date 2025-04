Ultim’ora Sky – ” Sampdoria, scelto il nuovo allenatore. Ci sarà anche Roberto Mancini, ecco in quale ruolo “

In casa Sampdoria è totale caos. Dopo la sconfitta contro lo Spezia per 2-0, che ha portato i blucerchiati addirittura in zona retrocessione, la dirigenza ha deciso di cambiare per la terza volta la guida tecnica, e sarà Alberico Evani il nuovo allenatore, con Roberto Mancini che torna nel ruolo di direttore dell’area tecnica, per evitare lo spauracchio della Serie C che si sempre più minaccioso. A riportarlo è Gianluca di Marzio, ecco un estratto dell’articolo:

” Il nuovo allenatore della Sampdoria non sarà Beppe Iachini, che chiedeva garanzie in vista del prossimo anno. A sedere sulla panchina del club blucerchiato sarà invece Alberico Evani, in quello che si tratta di un ritorno. Confermato intanto anche il ritorno di Roberto Mancini nel ruolo di direttore dell’area tecnica e di Lombardo come vice allenatore. “