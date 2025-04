Ultim’ora Sky – Infortunio per Buongiorno, anche Meret salta il Bologna

Non solo l’assenza di Alessandro Buongiorno, vero pilastro del reparto arretrato, anche Alex Meret salterà il match Bologna-Napoli

Out a Bologna e rientro di Scuffet

La situazione, però, non si ferma qui. Tra i pali, è confermata la presenza di Simone Scuffet, che, dopo il suo esordio con il Napoli, torna a giocare in campionato per la prima volta dal 5 gennaio scorso, quando militava nel Cagliari a Monza. Un segnale positivo per i partenopei, mentre un difensore regolarmente convocato e destinato a restare in panchina al Dall’Ara viene risparmiato per un lieve fastidio muscolare.

Il passato di Buongiorno e il suo stop muscolare

Per Alessandro Buongiorno non si tratta della prima sosta stagionale. Il difensore ha già subito due interruzioni per infortuni: una a agosto 2024 a causa di una lieve distorsione alla caviglia e poi, per un periodo più lungo, da dicembre 2024 fino alla fine di gennaio 2025 per una frattura della vertebra lombare. Quella accusata in vista della partita contro il Bologna è, dunque, la prima interruzione muscolare in stagione per il giovane difensore, un segnale che potrebbe indicare la necessità di ulteriori accorgimenti in vista delle sfide decisive.

Con queste assenze e i cambi di assetto, Antonio Conte si trova a dover gestire una situazione complessa, dove la solidità difensiva, fino ad ora uno dei punti di forza della squadra, rischia di essere messa alla prova. Resta da vedere come il Napoli riuscirà a compensare la mancanza di Buongiorno e se Juan Jesus saprà dare il giusto contributo per mantenere intatta la compattezza difensiva in vista della sfida contro il Bologna.