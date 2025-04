Stellini a Dazn: ” Fiduciosi nonostante le assenze”

Cristian Stellini, vice allenatore che guiderà la squadra in panchina visto l’assenza di Conte per squalifica, ha fornito un quadro dettagliato delle condizioni dei titolari. Il Napoli si prepara a Bologna con determinazione, nonostante alcune assenze dai titolari. Il vice allenatore Cristian Stellini ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori chiave in vista della sfida.

Aggiornamenti su Meret e Buongiorno

Stellini ha spiegato che Alex Meret è ancora in fase di recupero a causa di un’influenza che lo ha colpito qualche giorno fa:

“Meret non ha ancora recuperato, non è nelle condizioni di partire come titolare. Meret resterà in panchina, mentre Scuffet salirà in campo.“

Per quanto riguarda Alessandro Buongiorno, il vice allenatore ha evidenziato una situazione simile:

“Buongiorno ha avuto un problema nella scorsa partita e non ha potuto allenarsi al meglio per l’intera settimana. È rientrato negli ultimi giorni, ma non è ancora al 100% della forma. In una partita decisiva come questa, abbiamo bisogno di giocatori pronti a sacrificarsi.“

Un clima di fiducia e ambizione

Nonostante le difficoltà legate alle assenze, Stellini ha sottolineato come il Napoli stia vivendo un momento positivo. “Negli ultimi tempi abbiamo ritrovato molti giocatori. L’ultima partita ci ha dato una spinta di fiducia e la squadra questa settimana ha lavorato con determinazione. Dobbiamo fare una grande partita, siamo pronti ad affrontare una sfida così importante: il Bologna è una squadra forte, ma anche noi stiamo bene.”

Concludendo, Stellini ha aggiunto che ogni volta che si trova in panchina il Napoli dimostra la sua capacità di vincere, sottolineando tuttavia che la vera sfida rimane quella della prossima partita.