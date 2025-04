Antonio Conte non sarà in panchina per la partita di stasera contro il Bologna, a causa della squalifica rimediata nella scorsa partita contro il Milan. Noi di Mondo Napoli siamo riusciti ad intercettare il mister leccese, che guarderà la partita dal gabbiotto dello stadio, e ha salutato i giornalisti presenti. Ecco l’immagine in esclusiva.