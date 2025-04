Elmas ” Tanti ricordi al Napoli. Partita più bella ? Il 5-1 contro la Juventus ! “

Elijf Elmas, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Torino, ed ha ricordato anche la sua grande esperienza in maglia azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni:

Lipsia? ” Non giocavo molto, non giocavo partite tanto tempo. La nazionale giocava di più e mi mancavano tante cose. “

” Mi manca il ritmo partita, mi manca l’intensità, mi manca tutto, in verità. Ho voglia di tornare a giocare, di attivarmi in partita. Per questo sto entrando pian piano, con calma, perché devo essere intelligente. Non ho giocato per tanto tempo e non devo forzare le cose, devo evitare di farmi male. Sto andando passo dopo passo, prestando attenzione. Gol al Bologna? Dopo un anno senza segnare, è stato davvero emozionante. Ho pensato: “Mamma mia, non pensavo di poter fare ancora certe cose!. ”

Futuro? ” Non lo so ancora. Sono contento di essere qui, sto facendo belle cose, stiamo facendo bene e c’è un gruppo bellissimo. Prima di tutto sono belle persone, non solo giocatori. Non so cosa succederà, ora sto solo pensando di fare bene per il Torino, poi vediamo cosa succederà e cosa dirà il presidente. “

Ricordi di Napoli? ” Sicuramente tante emozioni, dopo cinque anni passati a Napoli e vinto scudetto e Coppa Italia e giocare in uni stadio che è stato casa mia sarà bellissimo. Sarà difficile affrontare il Napoli, ma questo fa parte del lavoro. Spero che il Napoli faccia bene per lo scudetto, ma non voglio parlare di questo. Sono concentrato sul Torino e voglio pensare solo a quello. Tutto era bello, non c’è una cosa che sia brutta. Partita più bella? Dico il 5-1 contro la Juventus, nei giorni seguenti non vi dico, mi portavano pasticcini e pizzette a casa. Più o meno si sapeva che potevamo lottare per lo Scudetto. “