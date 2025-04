Calendari a confronto, dopo Bologna turni agevoli per gli azzurri

Stasera si completa il turno di campionato, restano solo altre 7 gare alla fine del torneo.

Condizione imprescindibile per gli azzurri di mister Conte è quella di fare risultato stasera sul campo del Bologna.

Da domani in avanti il calendario sembra offrire altre buone opportunità per continuare ad inseguire in modo efficace e concreto il sogno Scudetto.

Premessa logica e scontata: ogni gara è un fatto a se, indipendente dal contesto; la singola partita racchiude insidie e difficoltà che esulano dal nome e dal blasone dell’avversario. Le partite vanno innanzitutto giocate e vinte, solo dopo si può disquisire su risultato dell’avversario e sui pronostici futuri.

Giusto comunque evidenziare quei vantaggi o quei pericoli che – almeno sulla carta – il calendario sembra chiaramente indicare.

Il 32esimo turno avrà Inter-Cagliari e Napoli-Empoli. Gare abbordabili per entrambe (e comunque da prendere con le molle, trattandosi di avversarie impegolate nella lotta per la salvezza).

Il 33esimo turno con Bologna-Inter e Monza-Napoli sembra concedere un chiaro vantaggio agli azzurri.

Il 34esimo turno vede Inter-Roma e Napoli-Torino, anche stavolta i partenopei devono approfittare del teorico turno favorevole.

In piena volata finale il 35esimo turno propone Inter-Hellas e Lecce-Napoli, scontri entrambi difficili (a meno che una delle pericolanti non sia già spacciata).

36esimo con Torino-Inter e Napoli-Genoa, entrambe le squadre avversarie saranno senza obiettivi, conteranno le motivazioni ed il fattore campo.

il 37esimo turno prevede Inter-Lazio e Parma-Napoli, molto dipenderà dalla posizione di classifica: una Lazio a caccia di un posto Champions potrebbe essere determinante per la classifica finale.

Gran finale con Como-Inter e Napoli-Cagliari, difficile prevedere dove saremo a quel punto e cosa faremo, cosa scriveremo dopo quella gara. Il cuore spinge, la ragione aspetta e spera.

Nonostante ad oggi il punteggio ci veda indietro, è bello pensare che il destino sia tutto nelle mani della squadra azzurra…