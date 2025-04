Bologna-Napoli, le pagelle MN. Buona la prima per Scuffet, Neres schiacciato da Holm

Il Napoli pareggia contro il Bologna con il risultato di 1-1. Una partita a due volti per gli azzurri, che a seguito di un buonissimo primo tempo calano drasticamente nella ripresa. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Simone Scuffet 6,5 – Debutta con il Napoli a sorpresa in un match tutt’altro che banale. La sua è una partita perlopiù di amministrazione, seppur mai anonima. Incolpevole sul gol di Ndoye. Salva il risultato nel finale con una grande parata su un colpo di testa di Holm.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Sbaglia in occasione del gol del pari, dove si fa infilare da Odgaard che poi servirà Ndoye. Per il restp, gioca una partita sufficiente confrontando sia la fase offensiva che quella difensiva.

Amir Rrahmani 6 – Il migliore nella retroguardia azzurra. Un po’ incerto sul gol di Ndoye, ma per il resto non ha sbagliato quasi nulla, permettendo alla squadra di resistere quando gli assalti del Bologna si sono fatti molto insistenti.

Juan Jesus 6 – Titolare all’ultimo minuto, proprio come Scuffet. Una prestazione sufficiente, dove non compie miracoli, né errori troppo gravi. Eccezion fatta per una sbavatura in occasione del gol di Ndoye, dove si perde l’inserimento dello svizzero.

Mathias Olivera 6 – Riesce a contenere Orsolini, uno dei calciatori più in forma della Serie A. Alla lunga però, appare in affanno dinanzi alle sortite offensive degli avversari. È bravo a farsi trovare in fase offensiva nei momenti in cui gli azzurri attaccano.

André-Frank Zambo Anguissa 6,5 – Il suo gol è un manifesto di potenza: apre la difesa del Bologna come fosse burro. Parte alla grandissima, imponendo la sua fisicità al centrocampo avversario. Cala però insieme a tutta la squadra nel corso della ripresa.

Stanislav Lobotka 6 – Rischia una frittata clamorosa nel primo tempo. Per il resto, gioca una partita nella norma e senza strafare, emergendo perlopiù nel lavoro difensivo.

Scott McTominay 6,5 – I suoi inserimenti sono una vera e propria spina nel fianco della retroguardia dei felsinei. In uno di questi, ha la possibilità di portare il Napoli sul 2-0, ma la sua conclusione viene murata da Ravaglia. Esce nel corso della ripresa.

Matteo Politano 6 – Si mangia un gol a porta spalancata, non riuscendo a superare Ravaglia. Compensa con una chiusura gigantesca su Ndoye nel corso del secondo tempo, e più in generale per la sua generosità.

Romelu Lukaku 6 – Lavora come di consueto da centravanti boa. In quest’occasione, con buonissimi risultati. Il suo gioco permette spesso di dare il la alla manovra offensiva partenopea. Cala come il resto della compagine nel corso della ripresa, quando gli azzurri non riescono proprio a venir fuori.

David Neres 5,5 – Soffre la fisicità del diretto avversario Holm. Prova a venire fuori in velocità, ma risulta perlopiù poco incisivo e incapace di creare pericoli.

SOSTITUZIONI

Billy Gilmour 6 – Toglie dai piedi di Castro un pallone che doveva solo essere depositato in porta. In generale, il suo è un ingresso sufficiente.

Giacomo Raspadori 6 – Ha una sola occasione nel recupero. L’unica nella ripresa in grado di impensierire Ravaglia, a seguito di una ribattuta su un calcio di punizione.

Cyril Ngonge s.v –

All. Cristian Stellini 6 – Ancora una volta, il Napoli gioca una partita a due volti. Ad un primo tempo interpretato benissimo e con grande qualità tattica, segue una ripresa che vede una squadra sulle gambe, schiacciata dall’avversario. Se si può però accettare una squadra più in discesa nel corso dei secondi tempi, non si può concepire una squadra incapace di creare reali pericoli. Perché possa arrivare lo scudetto, servirà impegnarsi di più.